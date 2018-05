Indeks Acuan Inggris Berakhir Turun 0,18%

London: Saham-saham Inggris berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London turun sebanyak 13,57 poin atau 0,18 persen, menjadi 7.710,98 poin.



Mengutip Antara, Selasa, 15 Mei 2018, Paddy Power Betfair, perusahaan taruhan besar Inggris, melambung 12,24 ersen, merupakan peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham Coca-Cola HBC dan Mediclinic International, yang masing-masing meningkat 2,02 persen dan 1,94 persen.

Sementara itu, G4S, perusahaan jasa keamanan multinasional Inggris, mengalami kerugian terbesar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 2,77 persen. Disusul oleh saham Royal Mail, perusahaan layanan pos Inggris, yang merosot 2,73 persen, serta BT Group, perusahaan jasan telekomunikasi multinasional Inggris, turun 2,40 persen.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 68,24 poin atau 0,27 persen, menjadi ditutup di 24.899,41 poin. Indeks S&P 500 naik 2,41 poin atau 0,09 persen, menjadi berakhir di 2.730,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 8,43 poin atau 0,11 persen, menjadi 7.411,32 poin.



Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Minggu 13 Mei bahwa Washington dan Beijing sedang bekerja untuk mendapatkan perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE, yang menderita larangan ekspor AS, kembali berbisnis.



"Kedua belah pihak bekerja sama untuk memberikan perusahaan telepon besar Tiongkok, ZTE, cara untuk kembali berbisnis dengan cepat," kata Trump dalam cuitannya.



Trump mengaku dia telah menginstruksikan Departemen Perdagangan AS untuk menyelesaikannya. Kata-kata Trump datang menjelang putaran baru konsultasi perdagangan antara kedua belah pihak akhir pekan ini. Saham perusahaan-perusahaan Amerika yang memasok chip dan komponen lainnya bagi pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE Corp, rebound.









(ABD)