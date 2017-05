Korsel Berupaya Kurangi Surplus Perdagangan dengan AS

Metrotvnews.com, Seoul: Menteri Keuangan (Menkeu) Korea Selatan (Korsel) Yoo Il-ho mengungkapkan bahwa Pemerintah Korsel telah berupaya merampingkan surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat (AS). Sejauh ini, Korsel terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.



Adapun perampingan surplus perdagangan dengan AS menjadi sebuah referensi atas komentar Presiden AS Donald Trump mengenai Washington akan menegosiasikan ulang atau membatalkan pakta perdagangan bebas yang dimiliki kedua negara. Tidak ditampik kondisi tersebut sangat disayangkan terlontar dari Trump.

Menkeu Korsel Yoo Il-ho, dalam komentar di televisi, mengaku tidak mengharapkan kesepakatan perdagangan bebas akan dihentikan. Pasalnya, kesepakatan perdagangan antarkedua negara ini telah berlaku sejak 2012. Diharapkan, tidak ada penghentian kerja sama lantaran Korsel terus memacu aktivitas perekonomian."Jika satu pihak meminta agar kesepakatan perdagangan dihentikan, itu bisa berakhir enam bulan setelah permintaan tersebut. Tapi kita tidak merasa itu akan terjadi. Kami merasa akan ada pembicaraan dalam bentuk apapun untuk menegosiasi ulang persyaratan dan kami mempersiapkannya," kata Yoo, seperti dikutip dari Reuters, Senin 1 Mei 2017.Yoo mengulangi komentar sebelumnya bahwa Seoul belum menerima permintaan resmi untuk perundingan guna menegosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas dari Washington. Ancaman Trump untuk mengakhiri pakta perdagangan dalam sebuah wawancara Reuters mengirim mata uang Korea Selatan KRW = dan saham .KS11 turun pada Jumat.Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa negaranya harus dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) jauh melampaui tingkat saat ini dari waktu ke waktu. "Saya benar-benar mempercayainya (dapat meningkatkan PDB AS)," kata Trump dalam sebuah wawancara.(ABD)