Peningkatan Risiko Geopolitik Buat Bursa Saham Asia Tergelincir

Metrotvnews.com, Hong Kong: Bursa saham Asia tergelincir pada Senin karena adanya peningkatan risiko geopolitik dan mendorong investor untuk mendukung aset safe haven seperti utang pemerintah. Sedangkan greenback mendapatkan dukungan usai adanya harapan pengetatan kebijakan dari Federal Reserve atau the Fed.



Kenaikan risiko konflik terbilang kontras dengan prospek pengamat pasar untuk ekonomi global yang mungkin merupakan paling optimistis di tahun depan. Apalagi, data Tiongkok di pekan ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian akan baik.

Pembantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbeda pandangan pada Minggu terkait kebijakan AS di Suriah usai adanya serangan ke pangkalan udara Suriah pada pekan lalu. Sementara itu, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson memperingatkan bahwa serangan itu menjadi peringatan bagi negara-negara lain, termasuk Korea Utara (Korut)."Risiko geopolitik akan terus memegang pasar kembali di minggu ini, meskipun ada beberapa peluang untuk saham atau sektor melakukan drama secara individu," kata Fund Manager Ample Capital Ltd Alex Wong, seperti dikutip dari Reuters, Senin 10 April 2017.Sedangkan indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang harus jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut, menuju kembali ke level terendah pada tiga minggu untuk diuji pada Jumat. Kondisi ini akan terus berubah sejalan dengan situasi dan kondisi ekonomi dan politik di dunia."Risiko konflik sudah pasti tumbuh dan harus ada upaya menjaga USD guna mendapat dukungan terhadap sebagian besar mata uang Asia dengan komentar hawkish dari bank sentral AS yang juga membantu," kata Ahli Strategi FX di Scotiabank Gao Qi.(ABD)