Metrotvnews.com, New York: Wall Street berakhir sedikit bervariasi pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), setelah sehari sebelumnya mencapai tingkat tertinggi baru lantaran kesepakatan antara Sears dan Amazon menekan para pengecer perlengkapan perbaikan rumah, sementara keuntungan di Microsoft membantu mengangkat Nasdaq.



Mengutip Antara, Jumat 21 Juli 2017, saham para peritel dan pembuat perlengkapan rumah turun setelah Sears mengatakan akan menjual bisnis peralatan rumah Kenmore di Amazon dan mengintegrasikan gadget cerdasnya dengan raksasa online atau daring asisten digital Alexa.

Sears naik 10,6 persen menjadi 9,60 dolar AS dan saham Amazon naik 0,2 persen. Home Depot turun 4,1 persen, mengikis 40 poin dari Dow dan paling banyak menekan S&P 500. Pengecer Lowes dan Best Buy, serta pembuat perlengkapan rumah Whirlpool, turun antara 3,9 persen hingga 5,6 persen."Saya pikir banyak laba (melebihi ekspektasi) disebabkan oleh lingkungan dengan tingkat suku bunga rendah. Setelah Anda melihat kenaikan tipis suku bunga, perolehan laba akanterpengaruh. Tapi sekarang, kelihatannya seperti itu akan terus berlanjut. Laba secara keseluruhan sangat kuat," kata Anthony Conroy, presiden di Abel Noser di New York.Saham Microsoft naik 0,9 persen setelah jam perdagangan, menjadi 74,89 dolar AS usai melaporkan laba kuartalan lebih banyak dua kali lipat, dibantu oleh manfaat pajak dan pertumbuhan yang kuat di dalam bisnis cloud-nya.Keseluruhan laporan laba terus mengalahkan ekspektasi dan indeks-indeks utama yang ditutup di atau dekat posisi tertinggi sepanjang masa. Para analisa memperkirakan kenaikan 8,6 persen pada laba kuartal kedua dan peningkatan pendapatan sebesar 4,6 persen untuk perusahaan-perusahaan S&P 500 dari setahun sebelumnya.Dow Jones Industrial Average turun 28,97 poin, atau 0,13 persen, menjadi ditutup pada 21.611,78 poin. S&P 500 merosot 0,38 poin, atau 0,02 persen, menjadi berakhir di 2.473,45 poin, sedangkan Komposit Nasdaq bertambah 4,96 poin atau 0,08 persen menjadi ditutup pada 6.390,00 poin.Meski terus mendapat perhatian pasar tentang tanda-tanda ramah bisnis dari Washington, saham-saham tidak bereaksi terhadap pengumuman Gedung Putih yang telah menarik atau menghapus lebih dari 800 peraturan yang diusulkan, yang tidak pernah selesai selama pemerintahan Obama.(ABD)