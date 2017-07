Harga Minyak Dunia Meningkat Usai Persediaan AS Turun

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia terus meningkat pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi setelah data menunjukkan persediaan Amerika Serikat minggu lalu turun lebih besar daripada yang diperkirakan.



Stok minyak mentah AS turun tajam sebanyak 7,2 juta barel pada minggu yang berakhir 21 Juli, menjadi 483,4 juta barel, lebih tinggi dari perkiraan penurunan 2,6 juta barel dan 1,4 persen di bawah level setahun yang lalu, menurut laporan mingguan Badan Informasi Energi AS (EIA).

Mengutip Antara, Kamis 27 Juli 2017, para analis mengatakan data tersebut mendorong ekspektasi bahwa kelebihan pasokan di pasar global yang telah berlangsung lama mulai bergerak menuju keseimbangan.Sementara itu, harga minyak juga terangkat pada Rabu (26/7) oleh pelemahan dolar AS, yang mendorong selera pasar terhadap minyak yang dihargakan dalam dolar AS. Dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya setelah Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuannya tidak berubah.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, bertambah 0,86 dolar AS menjadi menetap di 48,75 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman September, naik 0,75 dolar AS menjadi ditutup pada 50,97 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)