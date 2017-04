Harga Minyak Dunia Menguat Tipis

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia sedikit menguat pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) dalam perdagangan yang bergejolak. Kemudian hal itu dicampur setelah beberapa jam sebuah laporan awal kelompok industri menunjukkan kejutan dalam persediaan minyak mentah AS.



Harga minyak dunia berbalik sepanjang hari setelah turun tajam selama enam sesi sebelumnya. Harga telah ditekan karena kenaikan produksi minyak mentah AS telah mengimbangi sebagian besar penurunan produksi oleh OPEC dan negara-negara lain yang berusaha mengurangi kekeringan global dalam minyak mentah.

"Kami telah melihat peningkatan rig selama 14 minggu terakhir dan jika kita terus melihat hal itu dapat menekan harga minyak mentah," kata Anggota Pengelola Tyche Capital Advisors Tariq Zahir, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 26 April 2017.Harga bergerak setelah pasar menetap. The American Petroleum Institute (API) mengatakan data menunjukkan bahwa stok minyak mentah AS mengalami kenaikan sebanyak 897.000 barel dalam minggu terakhir. Analis memperkirakan imbal sebesar 1,6 juta barel.API juga mengatakan persediaan bensin AS mengalami peningkatan. Pasar akan melihat dengan seksama pada Rabu pagi untuk melihat apakah data resmi dari Administrasi Informasi Energi AS mengkonfirmasikan nomor API.Kontrak minyak mentah AS CLc1 naik 33 sen menjadi USD49,56 per barel, memecahkan rekor yang melihat benchmark turun 7,4 persen. Minyak mentah Brent LCOc1 naik 50 sen menjadi USD52,10 per barel. Kedua kontrak minyak mentah tersebut jatuh setelah laporan API, namun minyak mentah AS melambung kembali ke harga permukimannya.API mengatakan stok bensin naik 4,4 juta barel. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan penurunan 1 juta barel, karena musim panas di AS mendorong musim berkendara. "Kami melihat lebih sedikit permintaan pekan lalu yang bisa memungkinkan pembangunan, dan ini bisa berlanjut sampai minggu ini," kata Zahir.Brent turun sekitar lima persen sejak awal Desember, ketika Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan Rusia sepakat untuk memangkas produksi sebesar 1,8 juta barel per hari (bpd) pada paruh pertama tahun ini.(ABD)