Poundsterling Tertahan di Bawah Level Tertinggi

Metrotvnews.com, London: Poundsterling tetap di bawah level tertinggi tujuh bulan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Hal itu karena investor menunggu data ekonomi Inggris dan keputusan suku bunga Bank of England (BoE) serta laporan inflasi yang akan dirilis yang diharapkan tidak adanya perubahan dalam sebuah kebijakan.



Sebuah pelonggaran volatilitas pasar global dan perkembangan di pembicaraannya untuk meninggalkan Uni Eropa telah membantu poundsterling sejak memperoleh kenaikan tiga persen atas pengumuman Perdana Menteri Theresa May mengenai pemilihan parlemen 8 Juni bulan lalu.

Tapi poundsterling juga berjuang untuk melewati USD1,30, dan ada sedikit kepercayaan di antara para dealer sinyal dari Bank of England pada Kamis yang akan mengirimkannya lebih tinggi, meski inflasi berada di atas target dua persen bank. Poundsterling datar di USD1,2942 dan 0,1 persen lebih rendah pada 84,04 pence per euro.BoE diperkirakan akan membuat suku bunga acuan rendah tidak berubah. Brexit, sebuah pemilihan nasional dan data ekonomi campuran kemungkinan akan membuat Bank Dunia mencari kejelasan lebih tinggi sebelum menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade."Meskipun pertumbuhan PDB kuartal I-2017 mengecewakan perkiraan BoE namun fokus sekarang ini adalah mengarah pada apakah ada orang yang bergabung dengan Kristin Forbes untuk memberikan suara untuk kenaikan," kata ING Head of FX strategy Chris Turner, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 12 Mei 2017.Ia menambahkan, setelah pengunduran diri Charlotte Hogg maka hanya ada delapan anggota di MPC (Komite Kebijakan Moneter) sekarang, yang berarti cenderung melihat suara 7-1 untuk kebijakan yang tidak berubah."Pemungutan suara 6-2, mungkin dengan Michael Saunders memberikan suara untuk kenaikan, akan mengejutkan dan akan mengangkat poundsterling," tuturnya.(ABD)