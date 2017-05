AS-Tiongkok Sepakat Perluas Ruang Lingkup Perdagangan

Metrotvnews.com, Washington: Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akan memperluas ruang lingkup perdagangan di daging sapi dan ayam serta meningkatkan akses bagi perusahaan keuangan, sebagai bagian dari rencana untuk mengurangi defisit perdagangan besar AS dengan Beijing. Langkah ini diharapkan memberi efek positif di masa mendatang.



Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengungkapkan, kesepakatan tersebut merupakan hasil nyata pertama dari perundingan perdagangan yang dimulai bulan lalu setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di Florida untuk membahas kerja sama antara dua ekonomi terbesar di dunia.

"Negara-negara telah sepakat bahwa Tiongkok akan mengizinkan impor daging sapi AS paling lambat 16 Juli. Dengan tenggat waktu yang sama, Amerika Serikat menyatakan akan mengeluarkan peraturan yang diusulkan untuk mengizinkan unggas yang dimasak Tiongkok memasuki pasar AS," kata Ross, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 12 Mei 2017.Selain itu, Beijing akan mengizinkan layanan pembayaran kartu milik AS untuk memulai proses perizinan di sektor di mana sistem UnionPay Tiongkok memiliki monopoli yang dekat. Perusahaan milik asing di Tiongkok juga akan mampu memberikan layanan pemeringkatan kredit.Trump berjanji selama kampanye kepresidenannya bahwa dia akan menghentikan praktik perdagangan oleh Tiongkok dan negara-negara lain yang menurutnya tidak adil ke Amerika Serikat. Perundingan dengan Tiongkok merupakan yang terbaru dalam serangkaian tindakan sejak Trump mulai menjabat pada Januari lalu."Ini akan membantu kita untuk menurunkan defisit dengan pasti Anda lihat dan Anda akan lihat," kata Ross, seraya menambahkan bahwa harus ada dampak pada surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat di akhir tahun ini.(ABD)