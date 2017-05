USD Melemah di Tengah Ketidakpastian Trump

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena gejolak terbaru di Washington memicu kekhawatiran pasar mengenai apakah pemerintahan Trump dapat terus mendorong agenda reformasinya.



Mengutip Antara, Kamis 18 Mei 2017, Gedung Putih pada Selasa membantah gelombang baru tuduhan media bahwa Trump mungkin telah mencoba untuk menghalangi peradilan dengan meminta Direktur FBI James Comey untuk mengakhiri penyelidikan terhadap mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn.

Para investor terkejut mendengar kabar tersebut dan mengkhawatirkan kemampuan Trump untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang ramah bisnis. Permintaan pasar untuk mata uang safe haven melonjak pada Rabu, dengan yen Jepang naik lebih dari 1,8 persen terhadap USD selama sesi tersebut.Sementara itu, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, mengalami penurunan sebanyak 0,61 persen menjadi di posisi 97,506 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi sebesar USD1,1155 dari posisi sebesar USD1,1094, dan poundsterling Inggris naik menjadi sebesar USD1,2963 dari USD1,2925 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7425 dari USD0,7434.Dolar AS dibeli 110,94 yen Jepang, lebih rendah dari 113,02 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9785 franc Swiss dari 0,9853 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3635 dolar Kanada dari 1,3580 dolar Kanada.(ABD)