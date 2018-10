Harga Emas Berjangka Terhantam Dolar AS

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) kembali menguat dan saham Amerika Serikat bergerak naik di tengah kemerosotan pada dua hari sebelumnya.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 13 Oktober 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD5,6 atau 0,46 persen menjadi ditutup pada USD1.222 per ons. Indeks USD, yang mengukur dolar terhadap enam saingan, naik sebanyak 0,21 persen menjadi 95,24 pada 1910 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 2,9 sen atau 0,2 persen menjadi menetap di USD14,635 per ons. Sedangkan platinum untuk 2019 Januari turun sebanyak USD6,6 atau 0,78 persen menjadi ditutup pada USD840 per ons.







Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 287,16 poin atau 1,15 persen, menjadi 25.339,99. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 38,76 poin atau 1,42 persen, menjadi 2,767.13. Indeks Nasdaq Composite meningkat 167,83 poin atau 2,29 persen, menjadi 7.496,89.



Di sisi pendapatan, JP Morgan Chase melampaui ekspektasi analis untuk laba kuartal ketiga dan pendapatan pada Jumat, karena hasil perbankan ritel yang lebih baik dari perkiraan mengimbangi kelemahan dalam perdagangan obligasi.



Bank AS terbesar berdasarkan aset melaporkan bahwa pendapatannya naik lima persen menjadi USD27,82 miliar dan laba per saham naik 33 persen menjadi USD2,34. Wells Fargo melaporkan pendapatan USD21,9 miliar dan laba bersih per saham USD1,13, keduanya mengalahkan ekspektasi.









(ABD)