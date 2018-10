Ketegangan Politik Dongkrak Harga Minyak

New York: Harga minyak bergerak reli pada perdagangan Senin waktu setempat akibat ketegangan politik.



Penguatan ini terjadi di tengah ketegangan atas hilangnya seorang wartawan Arab Saudi, sehingga memicu kekhawatiran pasokan minyak mentah.

Melansir Xinhua, Selasa, 16 Oktober 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD0,44 ke USD71,78 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember bertambah 0,35 dolar menjadi USD80,78 per barel di London ICE Futures Exchange.



Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mengirim Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Arab Saudi atas hilangnya wartawan.



Jamal Khashoggi, seorang jurnalis dan kolumnis untuk The Washington Post, telah hilang sejak ia memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.



Awal pekan lalu, Trump mengatakan selama wawancara, dia akan memberlakukan hukuman berat jika Arab Saudi dikonfirmasi berada di balik dugaan kematian Khashoggi.



Arab Saudi pada Minggu lalu sangat memperingatkan terhadap ancaman apapun untuk menggunakan sanksi ekonomi atau tekanan politik terhadap kerajaan, mengatakan akan menanggapi tindakan apa pun dengan tindakan lebih besar karena kerajaan memainkan peran yang berpengaruh dan vital dalam keamanan dan ekonomi regional dan global.





(AHL)