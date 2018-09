Trump Tidak Menyesal Tunjuk Powell sebagai Ketua Fed

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghormati berbagai macam keputusan Ketua Federal Reserve Jerome Powell dari sisi kebijakan moneter, meski bank sentral tidak membantu dalam perselisihan perdagangan. Namun, tidak ditampik Trump beberapa kali mengkritik the Fed yang telah menaikkan suku bunga acuannya.



"Saya menempatkan seorang pria di sana yang saya sukai dan hormati," kata Trump, seperti dilansir dari CNBC, Sabtu,1 September 2018, seraya mengaku setuju mengenai pentingnya independensi yang dimiliki the Fed dalam menetapkan kebijakan moneternya.

"Kami tidak ditampung oleh the Fed ketika ada perselisihan perdagangan. Saya tidak yakin mata uang harus dikendalikan oleh seorang politisi," tambah Trump.







Trump telah memilih Powell sebagai Ketua the Fed di akhir tahun lalu atau mengambil alih kepemimpinan dari Janet Yellen pada Februari. Dalam perjalanannya, Trump telah beberapa kali mengkritik the Fed karena menaikkan suku bunga acuan. Terakhir, Trump mengaku tidak senang dengan kebijakan the Fed termasuk program ekonomi bank sentral.



The Fed telah mengencangkan kredit karena ekonomi AS pulih dengan tingkat pengangguran rendah dan inflasi stabil, langkah-langkah yang Powell dan pembuat kebijakan katakan pantas dilakukan. Tetapi, itu bisa membuat pinjaman lebih mahal untuk bisnis dan rumah tangga, dan juga membuat ekspor AS kurang kompetitif.



Adapun kritik yang dilakukan Trump memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan campur tangan politik di bank sentral. Sedangkan pejabat Fed, termasuk Powell dalam sambutannya pekan lalu, telah menjelaskan bahwa rencana kenaikan suku bunga mereka tetap di jalur meskipun ada komentar pedas dari Trump.









(ABD)