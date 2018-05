New York Stock Exchange Tunjuk Presiden Wanita Pertama

New York: New York Stock Exchange (NYSE) atau Bursa Efek New York menunjuk Chief Operating Officer-nya, Stacey Cunningham, sebagai Presiden ke-67, menurut pernyataan yang dirilis pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Cunningham, menggantikan Thomas Farley, akan menjadi pemimpin wanita pertama dalam sejarah bursa berusia 226 tahun tersebut.



Mengutip Antara, Rabu, 23 Mei 2018. Cunningham akan memulai pekerjaan barunya pada Jumat 25 Mei. Dia memulai sebagai pekerja magang musim panas di lantai perdagangan NYSE pada 1994 dan memulai karirnya sebagai floor clerk di lantai perdagangan pada 1996.

"Lebih dari setengah abad setelah Muriel Siebert, wanita pertama yang memiliki kedudukan di NYSE, Stacey mewakili generasi kepemimpinan baru untuk NYSE Group," kata Chairman dan CEO Intercontinental Exchange dan Chairman NYSE Group dan New York Stock Exchange Jeff Sprecher.







Pengumuman itu datang pada saat Wall Street bergulat dengan gerakan #MeToo, kampanye akar rumput nasional yang menyerukan penghancuran pelecehan dan serangan seksual, terutama di tempat kerja.



Bulan lalu, otoritas New York City memutuskan untuk memindahkan patung Fearless Girl ke tempat di depan NYSE. Pihak berwenang berharap relokasi akan meningkatkan akses bagi pengunjung dan memastikan bahwa pesan dan dampak patung terus terdengar.



Pertama dipasang pada Maret tahun lalu, patung perunggu seorang gadis kecil, dengan kepalan tangan di pinggulnya, menatap patung terkenal Charging Bull di Wall Street, adalah bagian dari upaya untuk mengadvokasi keragaman gender di perusahaan.









(ABD)