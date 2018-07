Indeks FTSE-100 Inggris Ditutup Melemah 0,07%

London: Indeks bursa saham Inggris ditutup lebih rendah pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London melemah sebanyak 0,07 persen atau 5,18 poin menjadi 7.678,79 poin.



Mengutip Antara, Sabtu, 21 Juli 2018, Ds Smith, perusahaan pengemasan terkemuka, melonjak 3,03 persen, menjadi peraih keuntungan teratas di antara saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham perusahaan rokok British American Tobacco dan Ocado Group yang masing-masing meningkat 2,54 persen dan 2,41 persen.

Sementara itu, Rentokil Initial, perusahaan pengendalian hama, mencatat kerugian paling besar dari saham-saham unggulan, dengan sahamnya kehilangan 1,88 persen. Disusul oleh saham Just Eat, perusahaan jasa pesanan dan pengiriman makanan online, yang merosot 1,71 persen, serta Easyjet, maskapai penerbangan berbiaya rendah, turun 1,64 persen.







Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1725 dari USD1,1644 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3135 dari USD1,3015 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7425 dari USD0,7358.



Sedangkan USD dibeli 111,55 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,47 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9926 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9990 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3127 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3252 dolar Kanada.



Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan kepada CNBC bahwa dia tidak senang bank sentral AS menaikkan suku bunga karena ekonomi membaik. Dia mengulangi sudut pandangnya pada Jumat melalui akun Twitter bahwa the Fed merusak kemajuan ekonomi negara yang telah dilihat selama masa kepresidenannya.









(ABD)