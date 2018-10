Gerak Emas Tertekan Penguatan USD

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Pelemahan terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) dan saham-saham AS menguat didorong oleh kesepakatan baru Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).



Mengutip Antara, Selasa, 2 Oktober 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun sebanyak USD4,5 atau 0,38 persen menjadi ditutup pada USD1.191,70 per ons. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena investor tidak selalu mencari aset-aset safe haven seperti logam mulia.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 219,64 poin atau 0,83 persen pada pukul 17.22 GMT, setelah Amerika Serikat (AS) dan Kanada mencapai kesepakatan pada menit terakhir untuk merevisi perjanjian perdagangan bebas trilateral dengan Meksiko. S&P 500 mengikuti kenaikan Dow.



Sementara itu, indeks dolar USD yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, meningkat 0,26 persen menjadi 94,98 pada pukul 17.12 GMT. Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi investor.



Namun, menurut laporan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Dewan Emas Dunia (WGC), bank-bank sentral menambahkan total bersih 193,3 ton emas ke cadangan mereka pada paruh pertama 2018, naik delapan persen dari 178,6 ton yang dibeli pada periode yang sama tahun lalu.



"Ke depan, kami memperkirakan permintaan bank-bank sentral akan tetap naik," kata laporan itu.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 20,5 sen AS atau 1,39 persen menjadi ditutup pada USD14,50 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari 2019 naik USD5,50 atau 0,67 persen menjadi menetap di USD827,90 per ons.





(ABD)