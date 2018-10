Emas Tumbang Akibat Kenaikan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) menguat dan imbal hasil obligasi meningkat ke level tertinggi tujuh tahun.



Mengutip Antara, Kamis, 4 Oktober 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun sebanyak USD4,10 atau 0,34 persen menjadi ditutup pada USD1.202,90 per ons. Selama sesi sebelumnya, permintaan safe haven telah mendorong harga emas lebih tinggi, karena masalah seputar defisit anggaran Italia.

Adapun defisit anggaran Italia yang meningkat mengirim euro dan saham Eropa lebih rendah. Mentalitas safe haven mereda setelah Pemerintah Italia tunduk pada tekanan Uni Eropa dan mengindikasikan penurunan bertahap defisit anggarannya hingga 2,00 persen dari PDB pada 2021.



Indeks dolar USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,29 persen menjadi 95,42 pada pukul 17.16 GMT. USD yang lebih kuat biasanya menekan emas, karena membuat emas yang dihargakan dalam USD lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Sementara itu, imbal hasil obligasi 10 tahun AS meningkat hampir tiga persen menjadi 3,16 persen, tertinggi dalam tujuh tahun. Kenaikan imbal hasil obligasi juga menarik investor dari emas yang tidak memberikan imbal hasil.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 2,3 sen AS atau 0,16 persen menjadi ditutup pada USD14,67 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 naik sebanyak USD2,20 atau 0,26 persen menjadi menetap di USD835,70 per ons.





(ABD)