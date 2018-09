Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Cenderung Datar

London: Saham-saham Inggris berakhir cenderung datar pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London naik tipis sebanyak 0,05 persen atau 3,93 poin, menjadi 7.511,49 poin.



Mengutip Antara, Kamis, 27 September 2018, TUI AG, perusahaan operator perjalanan dan liburan, mencatat keuntungan paling besar di antara saham-saham unggulan dengan sahamnya melonjak 3,30 persen. Diikuti oleh saham NMC Health dan Croda International, yang masing-masing meningkat 3,19 persen dan 2,48 persen.

Sementara itu, Fresnillo, perusahaan tambang logam mulia, menjadi saham berkinerja terburuk di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 3,65 persen. Disusul saham Melrose Industries, perusahaan yang berspesialisasi dalam pembelian dan meningkatkan perusahaan berkinerja buruk, yang turun 2,66 persen. Kemudian Randgold Resources turun 2,53 persen.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat persentase poin atau 25 basis poin yang merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015.



"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund menjadi 2,00 persen hingga 2,25 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS telah terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat, dengan belanja rumah tangga dan investasi tetap bisnis tumbuh "kuat". Bank sentral juga mengatakan baik inflasi maupun apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi tetap mendekati target bank sentral.



Adapun investor terus mencerna data ekonomi utama. Harga rumah naik 6,0 persen secara tahunan pada Juli, lebih lambat dari Juni, menurut indeks nasional S&P Case-Shiller. Indeks Keyakinan Konsumen The Conference Board meningkat menjadi 138,4 pada September, naik dari 134,7 pada Agustus.





(ABD)