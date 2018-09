Harga Emas Jatuh Akibat Ketegangan Perdagangan Meningkat

Chicago: Harga emas berjangka jatuh pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) karena dolar Amerika Serikat (USD) tetap bergerak menguat di tengah kekhawatiran meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Kondisi itu kian diperarah ketika pembicaraan perdagangan di antara kedua negara tidak menemukan kata sepakat.



Mengutip CNBC, Selasa, 4 September 2018, harga emas turun sebanyak 0,2 persen menjadi USD1.198,43 per ons pada 0708 GMT, setelah mencapai level terendah di USD1.195,36 per ons.

Sedangkan emas berjangka Amerika Serikat turun 0,2 persen menjadi USD1.204,90 per ons.

Presiden AS Donald Trump telah mengatakan kepada para pembantunya bahwa dia siap untuk mengenakan tarif tambahan impor senilai USD200 miliar kepada Tiongkok segera setelah periode komentar publik mengenai rencana tersebut berakhir akhir pekan ini pada Kamis.



"Jika tarif (AS) baru dikenakan minggu ini maka emas mungkin turun lebih jauh ke sekitar USD1.180. Tapi, itu adalah kisaran yang bagus untuk masuk karena banyak investor fisik tertarik untuk membeli pada level ini," kata Kepala Analis Shandong Gold Group Ji Ming.



Di sisi lain, Trump mengaku bahwa tidak perlu untuk menjaga Kanada dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dan memperingatkan Kongres bahwa ia akan mengakhiri perjanjian perdagangan trilateral jika Kongres ikut campur dalam perjanjian perdagangan yang belum mendapat kata sepakat.



Harga emas telah jatuh sekitar delapan persen sepanjang tahun ini di tengah meningkatnya suku bunga AS, sengketa perdagangan internasional, dan krisis mata uang Turki, dengan investor memarkir uang mereka dalam USD. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, naik 0,1 persen pada 95,188.









