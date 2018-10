Harga Emas Dunia Meredup

Chicago: Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada perdagangan Jumat. Namun menguat untuk minggu ketiga berturut-turut.



Melansir Xinhua, Sabtu, 20 Oktober 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD1,4 atau 0,11 persen menjadi USD1.228,70 per ons.

Emas membukukan kerugian harian di tengah aksi ambil untung dan kenaikan ekuitas, kata analis. Namun secara mingguan, emas naik 0,55 persen, minggu ketiga berturut-turut.



Sementara logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 4,6 sen, atau 0,31 persen menjadi USD14,65 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari 2019 naik USD4,3 atau 0,52 persen menjadi USD836 per ons.



Di sisi lain indeks Dow Jones Industrial Average naik 120,38 poin atau 0,47 persen. Jika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena investor tidak selalu mencari safe haven seperti emas.



Namun, ketegangan geopolitik dan pelunakan dolar AS memberikan dukungan kepada logam mulia. Indeks dolar AS, indeks greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,34 persen menjadi 95,66.





