Harga Minyak Tertekan Ketegangan Politik Iran

New York: Harga minyak mentah dunia melemah turun pada perdagangan Jumat waktu setempat setelah naik tajam di sesi sebelumnya.



Melansir Xinhua, Sabtu, 6 Januari 2017, West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari melemah 57 sen dolar AS menjadi USD61,44 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret terhapus 45 sen menjadi USD67,62 per barel di London ICE Futures Exchange.



Sebelumnya harga minyak sempat tercatat menguat lebih dari dua persen pada awal pekan ini ke level tertinggi sejak 2015.



Ketegangan politik di Iran, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, telah meningkatkan kekhawatiran pasar mengenai pasokan minyak.



Analis mengatakan harga minyak turun karena investor mengambil keuntungan dari kenaikan baru-baru ini.









(AHL)