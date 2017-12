Wall Street Menguat Jelang Pertemuan The Fed

New York: Bursa saham Wall Street melakukan reli pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup pada rekor tertinggi. Hal itu terjadi karena Wall Street menunggu pertemuan dua hari Federal Reserve yang dijadwalkan dimulai pada Selasa.



Mengutip Xinhua, Selasa, 12 Desember 2017, indeks Dow Jones Industrial Average naik 56,87 poin atau 0,23 persen menjadi 24.386,03. S&P 500 menambahkan 8,49 poin atau 0,32 persen menjadi 2.655,99. Indeks Nasdaq Composite meningkat 35,00 poin atau 0,51 persen menjadi 6.875,08.

Investor terus mengawasi pertemuan kebijakan the Fed, dengan sebuah pernyataan kebijakan yang diperbarui akan dirilis setelah kesimpulan pertemuan pada Rabu. Adapun pertemuan ini patut diperhatikan karena bisa memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi.



Bank sentral secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga ketiga untuk 2017. Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Fed pada Desember sudah mencapai 100 persen.



Sebuah ledakan di lorong dekat Times Square di pusat kota New York Senin pagi juga menjadi fokus, melukai empat orang. Di sisi ekonomi, jumlah lowongan pekerjaan sedikit berubah pada 6,0 juta pada hari kerja terakhir di Oktober, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Senin.



Sementara itu, investor masih memilah-milah data pekerjaan negara tersebut untuk November. Departemen Tenaga Kerja AS pada Jum'at melaporkan bahwa jumlah pekerjaan nonfarm payroll meningkat sebesar 228 ribu di November, mengalahkan konsensus pasar sebesar 190 ribu. Tingkat pengangguran tidak berubah pada 4,1 persen.









(ABD)