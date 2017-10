Harga Minyak Melemah Tipis Jelang Laporan Stok Minyak AS

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia turun agak rendah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi lantaran investor menunggu laporan mengenai stok minyak mentah AS yang dijadwalkan akan segera dirilis.



Mengutip Xinhua, Rabu 4 Oktober 2017, Administrasi Informasi Energi AS (EIA) akan merilis data mingguan tentang persediaan minyak negara tersebut. Menurut perkiraan median dalam survei Bloomberg, persediaan minyak AS mungkin turun 500.000 barel pekan lalu.

Investor menjadi waspada setelah kenaikan kuartal ketiga yang solid. Harga minyak menyaksikan kenaikan tajam pada kuartal ketiga 2017, dengan minyak mentah Brent melonjak sekitar 20 persen, menandai kenaikan kuartalan terbesar sejak 2004, di tengah tanda-tanda penyeimbangan antara penawaran dan permintaan.







West Texas Intermediate untuk pengiriman November turun USD0,16 untuk menetap di USD50,42 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun USD0,12 menjadi ditutup pada USD56,00 per barel di London ICE Futures Exchange.



Indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 84,07 poin atau 0,37 persen menjadi 22.641,67. Sedangkan S&P 500 naik tipis 5,46 poin atau 0,22 persen menjadi 2.534,58. Sementara indeks Nasdaq Composite naik 15,00 poin atau 0,23 persen menjadi 6.531,71.



Ketua the Fed Janet Yellen dijadwalkan untuk menyampaikan ucapan pembuka di Community Banking dalam konferensi penelitian dan kebijakan abad ke-21 di St. Louis. Pidato tersebut dinilai bisa memberikan efek tersendiri terkait bagaimana kebijakan moneter AS di masa mendatang.



Federal Reserve telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini. Pembuat kebijakan bulan lalu menunjuk satu kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini dan tiga untuk tahun depan setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari.









(ABD)