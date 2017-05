Persiapan Negosiasi Ulang NAFTA Redakan Kekhawatiran akan Pembatalan

Metrotvnews.com, Meksiko: Perusahaan-perusahaan tidak lagi takut dengan Perjanjian Perdagangan Amerika Utara atau North American Trade Agreement (NAFTA). Bahkan, perusahaan multinasional Amerika Serikat (AS) di Meksiko berkomitmen untuk berinvestasi di negara tersebut di masa mendatang.



Presiden Dewan Eksekutif Council of Global Companies (CEEG) Frederic Garcia mengatakan, persiapan untuk menegosiasi ulang NAFTA dan meningkatkan kesadaran akan manfaat ekonomi sesuai kesepakatan telah mengakhiri kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut akan dibatalkan.

"Ada saat di mana probabilitasnya atau persepsi bahwa NAFTA akan berakhir sangat kuat. Tapi hari ini saya pikir ada kesadaran bahwa hal itu akan berlanjut. Kekhawatiran besar bahwa kesepakatan bisa berakhir adalah masalah yang ada di belakang kita," kata Garcia, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 19 Mei 2017.CEEG mewakili sejumlah perusahaan multinasional di Meksiko termasuk AT & T Inc (TN), Coca-Cola Co KO, General Motors Co (GM.N), Microsoft Corp (MSFT.O), Exxon Mobil Corp (XOM.N), Nestle, HSBC, Siemens, dan IBM Corp (IBM.N), yang dikatakan memiliki sekitar 40 persen dari total investasi langsung asing.CEEG dan asosiasi bisnis lainnya telah aktif dalam memuji manfaat NAFTA kepada orang Amerika untuk menghadapi ancaman dari Presiden AS Donald Trump yang memiliki rencana untuk membatalkan kesepakatan perdagangan yang sudah berusia 23 tahun yang mengikat Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.Menteri Ekonomi Meksiko Ildefonso Guajardo mengaku dia memperkirakan Pemerintah AS akan memberi tahu Kongres pada awal minggu depan mengenai rencana untuk melakukan pengerjaan ulang kesepakatan tersebut, yang menghasilkan perundingan pada akhir Agustus."Belum jelas bagaimana NAFTA akan diubah, namun jika usaha Meksiko untuk memperbarui kesepakatan perdagangan bebasnya dengan Uni Eropa terbukti bermanfaat maka hal itu bisa mencakup ketentuan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut," kata Garcia.(ABD)