Minyak Dunia Bergerak Naik Usai Mengalami Kerugian

Metrotvnews.com, Singapura: Harga minyak dunia di perdagangan Asia bergerak naik pada Selasa namun pasar tetap di bawah tekanan menyusul enam sesi penurunan berturut-turut. Hal itu karena para pedagang kehilangan kepercayaan bahwa pengurangan produksi oleh produsen utama akan mengendalikan kelebihan pasokan di dunia yang dibanjiri dengan bahan bakar.



Mengutip Reuters, Selasa 25 April 2017, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) CLc1 menambahkan 24 sen atau 0,5 persen pada 0305 GMT (11:05 p.m ET), namun tetap di bawah level USD50 yang tertembus akhir pekan lalu pada USD49,47 per barel. Minyak mentah Brent LCOc1 naik 26 sen atau 0,5 persen menjadi $ 51,86 per barel.

Pedagang mengatakan kenaikan tersebut merupakan reaksi balik terhadap penurunan harga berturut-turut dalam enam sesi sebelumnya. Meskipun meningkat, sentimen pasar telah berubah bearish, dengan Brent turun 10 persen sejak akhir 2016 meskipun ada upaya yang dipimpin oleh OPEC dan Rusia untuk memangkas produksi sebesar 1,8 juta barel per hari.Mengingat pasokan minyak tetap berada pada rekor tertinggi meski mengalami penurunan, Stephen Schork dari laporan Schork bahwa OPEC telah gagal total dalam upayanya untuk menyeimbangkan pasar minyak.JPMorgan mengatakan dalam catatan pasar mingguan terbarunya kepada klien jelas bahwa pasar minyak mentah masih berjuang untuk menghapus kelebihan pasokan). Bank tersebut mengatakan pihaknya telah menutup posisi Brent Agustus yang panjang dengan kerugian.Menunjukkan pandangan hati-hati, JPMorgan mengatakan pasar minyak mentah mendekati ekonomi penyimpanan terapung dan ini merupakan tanda bearish untuk perkembangan harga output. Penyimpanan terapung merupakan indikator jelas dari pasar dengan kelebihan pasokan.Hal ini dikejar ketika minyak untuk pengiriman segera jauh lebih murah daripada pengiriman di masa depan sehingga menjadi menguntungkan bagi pedagang untuk menyewa kapal tanker untuk menyimpannya nanti.(ABD)