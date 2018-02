Bursa Saham Tokyo Dibuka Melemah Tajam

Tokyo: Saham Tokyo dibuka turun tajam pada perdagangan Senin waktu setempat, dengan indeks saham acuan Nikkei turun lebih dari dua persen.



Pemicu penurunan ini menyusul aksi jual Wall Street pada perdagangan Jumat karena kekhawatiran tingkat suku bunga akan meningkat lebih cepat dari yang diperkirakan.

Melansir Xinhua, Senin, 5 Februari 2018, pada pukul 09.15 waktu Tokyo, indeks saham rata-rata Nikkei anjlok 552,04 poin atau 2,37 persen dari perdagangan Jumat menjadi 22,722.49.



Indeks Topix yang lebih luas dari semua isu bagian pertama di Bursa Saham Tokyo juga terpantau turun 36,10 poin atau 1,94 persen menjadi 1.828,10.



Sektor pertambangan, logam nonbesi, dan masalah yang berorientasi pada mesin terdiri dari hal-hal yang paling banyak ditolak pada menit-menit pembukaan setelah bel pagi.



Pada Jumat, 2 Februari 2018 kemarin, bursa Amerika Serikat (AS) ditutup turun tajam pada perdagangan Jumat setelah laporan data pekerjaan yang optimistis membuat suku bunga naik.



Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 665,75 poin atau 2,54 persen menjadi 25.520,96. Sementara itu indeks S & P 500 turun 59,85 poin atau 2,12 persen menjadi 2.762,13. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 144,92 poin atau 1,96 persen menjadi 7.240,95.



Total pekerjaan nonfarm payroll meningkat sebesar 200 ribu di Januari, dan tingkat pengangguran tetap tidak berubah sebesar 4,1 persen, lebih kuat dari ekspektasi pasar, demikian lapor Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Rata-rata pendapatan per jam membukukan kenaikan 0,3 persen untuk bulan tersebut dan kenaikan tahunan sebesar 2,9 persen.



Data tersebut membuat suku bunga lebih tinggi. Hasil Treasury 10-tahun melonjak setinggi 2,85 persen, tertinggi empat tahun, memberikan tekanan pada saham.





(AHL)