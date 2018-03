Cara Tiongkok Balas Dendam ke Amerika Serikat

Beijing: Ekonomi terbesar kedua di dunia telah merespons keputusan tarif perdagangan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengajukan daftar 128 produk AS sebagai target balas dendam potensial, menurut pernyataan di situsnya.



"Barang-barang AS, yang memiliki nilai impor USD3 miliar pada 2017, termasuk anggur, buah segar, buah kering dan kacang-kacangan, pipa baja, etanol termodifikasi, dan ginseng," sebut Kementerian Perdagangan Tiongkok, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 23 Maret 2018.

Produk-produk itu dapat dikenakan 15 persen untuk bea, sementara tarif 25 persen dapat dikenakan pada babi AS, dan barang-barang aluminium daur ulang, menurut pernyataan itu. Namun, pernyataan itu tidak merinci lebih dalam. Produk pertanian AS, khususnya kacang kedelai, telah ditandai sebagai wilayah terbesar dari potensi pembalasan oleh Tiongkok



Kementerian Perdagangan Tiongkok mengungkapkan Beijing akan mengambil langkah-langkah terkait 128 barang-barang AS dalam dua tahap jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Washington. Bahkan, Tiongkok bisa mengambil tindakan hukum di bawah peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).







Pasar saham Asia mengambil keuntungan dari berita tersebut, dengan indeks Nikkei Jepang meluncur sebanyak tiga persen pada perdagangan Jumat pagi. Tanggapan Jumat dari Beijing relatif terukur, para ahli mengatakan kepada CNBC.





Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berjabat tangan (FOTO: AFP)



Keputusan untuk menargetkan USD3 miliar dalam impor AS adalah signifikan. "Tetapi itu tidak banyak dalam hal hubungan AS-Tiongkok," kata Ekonom Tiongkok Tony Nash, yang juga CEO dan pendiri perusahaan analisis data, Complete Intelligence. Impor Tiongkok dari AS diperkirakan mencapai USD172 miliar di tahun ini.



Tindakan AS Merusak Sistem Perdagangan



Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan, tindakan perdagangan AS baru-baru ini sangat merusak sistem perdagangan multilateral dan mengganggu tatanan perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan Tiongkok mendesak Washington untuk menyelesaikan masalah dengan Beijing agar tidak merusak hubungan bilateral.



Trump menandatangani memorandum eksekutif pada Kamis yang akan memberlakukan tarif hingga USD60 miliar atas impor Tiongkok. Langkah-langkah baru terutama akan menargetkan produk-produk tertentu di sektor teknologi di mana Beijing memiliki keunggulan atas Washington.









