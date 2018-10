AS Minta Tiongkok Tidak Melemahkan Mata Uangnya

New York: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin meminta kepada Tiongkok untuk tidak melemahkan mata uangnya. Hal itu karena Amerika Serikat dan Tiongkok mencoba untuk menyelesaikan perbedaan perdagangan mereka.



Mnuchin mengatakan kepada Financial Times bahwa Departemen Keuangan AS terus mengamati dengan seksama pasar mata uang dan ingin membicarakan masalah ini dengan Tiongkok sebagai bagian dari diskusi perdagangan. Sejauh ini, AS berharap bisa mencapai kata sepakat dengan Tiongkok.

"Ketika kami melihat masalah perdagangan maka kami ingin memastikan Tiongkok tidak melakukan devaluasi secara kompetitif. Renminbi telah terdepresiasi secara signifikan sepanjang tahun ini," kata Mnuchin, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 14 Oktober 2018.



Renminbi Tiongkok, juga dikenal sebagai yuan, turun sebanyak 6,5 persen tahun ini terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Mata uang Tiongkok telah jatuh tahun ini karena kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan di negara Asia dibandingkan dengan penguatan ekonomi AS.



Tarif terbaru Gedung Putih sebesar 10 persen pada impor senilai USD200 miliar dari Tiongkok yang mulai berlaku pada akhir September juga memberikan beban terhadap yuan. Presiden Donald Trump, dalam pernyataan 17 September, mengatakan tarif akan naik menjadi 25 persen pada 1 Januari.





(SAW)