Wall Street Beragam Jelang Pemilu Paruh Waktu AS

New York: Saham-saham di Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena investor bersiap untuk pemilihan umum paruh waktu pada Selasa waktu setempat. Di sisi lain, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih menjadi perhatian investor lantaran memberikan beban terhadap pasar saham.



Mengutip Antara, Selasa, 6 November 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 190,87 poin atau 0,76 persen, menjadi berakhir di 25.461,70 poin. Indeks S&P 500 naik 15,25 poin atau 0,56 persen, menjadi ditutup di 2.738,31 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 28,14 poin atau 0,38 persen, menjadi berakhir di 7.328,85 poin.

Keuntungan indeks Dow Jones dipimpin oleh IBM, dengan saham perusahaan tersebut meningkat 3,8 persen, pada penutupan pasar. Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi, dengan sektor real estat dan energi masing-masing naik 1,69 persen dan 1,61 persen, memimpin kenaikan.







Sebagian besar saham teknologi AS mundur kembali, menyeret Nasdaq lebih rendah. Saham Apple merosot 2,84 persen pada penutupan. Penurunan terjadi setelah Rosenblatt Securities menurunkan peringkat Apple di tengah ekspektasi penjualan iPhone yang lebih rendah.



Saham Amazon ditutup 2,27 persen lebih rendah setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pemerintah sedang mencoba menemukan fakta tentang pelanggaran antitrust yang dilakukan oleh raksasa e-dagang tersebut.



Para pemilih AS akan menuju ke pemungutan suara pada Selasa waktu setempat dan hasil pemilihan paruh waktu negara itu dapat mengirim riak ke seluruh pasar modal, para ahli mencatat. Di sisi ekonomi, indeks non-manufaktur ISM AS mencapai 60,3 persen, lebih tinggi dari ekspektasi analis.









(ABD)