Harga Minyak Dunia Menanjak

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah diperdagangkan berfluktuasi, menyusul hasil survei terpisah yang menunjukkan produksi minyak mentah di produsen-produsen minyak utama menurun.



Mengutip Antara, Jumat, 4 Januari 2019, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, naik USD0,55 menjadi menetap pada USD47,09 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret, naik USD1,04 menjadi ditutup pada USD55,95 per barel di London ICE Futures Exchange.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memproduksi 32,68 juta barel per hari (bpd) pada bulan lalu, turun 460 ribu barel per hari dari November, dan merupakan penurunan bulan ke bulan terbesar sejak Januari 2017.



Sementara itu, survei oleh Bloomberg menunjukkan produksi minyak dari OPEC turun 530 ribu barel per hari menjadi 32,6 juta barel per hari pada Desember, juga merupakan penurunan paling tajam sejak Januari 2017. Januari tahun ini juga menandai dimulainya pemangkasan produksi oleh OPEC dan sekutunya.



Pada pertemuan Desember lalu, OPEC dan beberapa produsen minyak utama lainnya, termasuk Rusia, berjanji untuk memotong produksi sebesar 1,2 juta barel per hari, efektif mulai Januari 2019. Langkah itu dengan harapan menjaga stabilitas pasar minyak.



Prospek untuk penurunan lebih lanjut dalam produksi minyak mentah dan kekhawatiran atas kemungkinan menyusutnya permintaan minyak karena pertumbuhan global yang melambat, menyebabkan volatilitas pasar pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), para ahli mencatat.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh secara dramatis sebesar 600,02 poin atau 2,83 persen, menjadi ditutup di 22.686,49 poin. Indeks S&P 500 merosot 62,14 poin atau 2,48 persen, menjadi berakhir di 2.447,89 poin. Indeks Komposit Nasdaq juga anjlok 202,43 poin atau 3,04 persen, menjadi ditutup di 6.463,50 poin.









(ABD)