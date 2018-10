Indeks Utama Saham Amerika Serikat Terus Terpuruk

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) turun lagi pada penutupan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi setelah kekhawatiran tentang prospek laba menambah tekanan jual baru-baru ini, tetapi indeks utama berakhir menjauh dari posisi terendah karena investor membeli saham-saham murah di akhir perdagangan.



Mengutip Antara, Rabu, 24 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 125,98 poin atau 0,5 persen menjadi ditutup di 25.191,43 poin, S&P 500 kehilangan 15,19 poin atau 0,55 persen menjadi berakhir di 2.740,69 poin, dan Komposit Nasdaq ditutup turun 31,09 poin atau 0,42 persen menjadi 7.437,54 poin.

Saham Caterpillar jatuh 7,6 persen setelah produsen alat berat itu mempertahankan prediksi labanya untuk 2018, menyusul kenaikan proyeksinya dalam dua kuartal sebelumnya. Saham 3M Co tergelincir 4,4 persen setelah memangkas prospek laba setahun penuh karena tantangan-tantangan terkait mata uang asing.







Itu menghidupkan kembali kekhawatiran atas dampak meningkatnya biaya pinjaman, upah dan tarif atas laba perusahaan dan menyebabkan saham industrial S&P turun 1,6 persen. Seiring dengan kekhawatiran atas pertumbuhan laba, kekhawatiran atas pemilu sela atau paruh waktu AS dan anggaran Italia juga telah membuat para investor berebut keluar dari pasar saham.



Indeks energi S&P 500 jatuh 2,7 persen, yang paling banyak dari sektor mana pun, karena harga minyak jatuh setelah Arab Saudi mengatakan bisa memasok lebih banyak minyak mentah dengan cepat jika diperlukan.



Para investor memangkas sebagian besar kerugian dalam perdagangan sore karena beberapa orang berpikir kerugian itu berlebihan. Pembelian teknis pada tingkat dukungan di sekitar 2.700 poin pada S&P 500 juga membantu saham bangkit kembali, kata ahli strategi.



"Ada banyak ketakutan di pagi hari, dan ketika pasar tidak mempercepat penurunam lebih jauh, Anda melihat beberapa orang datang untuk mengambil beberapa saham," kata Rick Meckler, mitra, Cherry Lane Investments, sebuah kantor investasi keluarga di New Vernon, New Jersey.









(ABD)