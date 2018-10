Pasar Saham Amerika Serikat Kembali Bangkit

New York: Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), atau kembali bangkit dari keterpurukan dibandingkan dengan sesi sebelumnya karena investor mencerna laporan laba kuartal ketiga serta data ekonomi utama dari AS.



Mengutip Xinhua, Jumat, 26 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 401,13 poin atau 1,63 persen, menjadi 24.984,55. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 49,47 poin atau 1,86 persen, menjadi 2.705,57. Indeks Nasdaq Composite naik 209,93 poin, atau 2,95 persen, menjadi 7.318,34.

Saham Microsoft melonjak 5,84 persen pada Kamis waktu setempat setelah perusahaan melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan setelah bel penutupan. Penghasilan terdilusi per sahamnya mencapai USD1,14 dan pendapatannya mencapai USD29,08 miliar, keduanya melampaui ekspektasi analis.



Tesla melaporkan laba kuartal ketiga yang mengejutkan pasar. Tesla melaporkan USD6,82 miliar dalam pendapatan dan laba per saham USD2,9. Saham perusahaan melonjak 9,14 persen untuk diperdagangkan pada USD314,86.



Saham Twitter naik 15,47 persen setelah melaporkan laba dan pendapatan yang lebih tinggi dari perkiraan. Untuk kuartal ketiga, perusahaan mencatat laba per saham 21 sen dan pendapatan USD758 juta, jauh melebihi ekspektasi analis.







Di sisi ekonomi, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat pekan lalu, menurut Departemen Tenaga Kerja. Dalam pekan yang berakhir 20 Oktober, angka pendahuluan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 215.000, meningkat 5.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 210.000.



Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 211.750, tidak berubah dari rata-rata yang direvisi minggu sebelumnya yaitu 211.750. Defisit perdagangan AS barang melebar untuk bulan keempat berturut-turut pada September, membawanya ke USD76 miliar, menurut Departemen Perdagangan.



Departemen itu mengatakan ekspor barang-barang AS untuk September adalah USD141,0 miliar atau USD2,5 miliar lebih banyak daripada ekspor Agustus. Impor barang untuk September adalah USD217,0 miliar atau USD3,1 miliar lebih dari impor Agustus.









(ABD)