Harga Minyak Dunia Jatuh

New York: Harga minyak dunia turun pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu menghentikan reli berturut-turut selama sembilan hari dan terbebani oleh meningkatnya greenback serta penurunan cadangan energi karena kekhawatiran yang disebabkan oleh penutupan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 12 Januari 2019, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari turun USD1 menjadi di USD51,59 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret jatuh USD1,2 menjadi ditutup pada USD60,48 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka turun bersama dengan sektor energi yang surut di 11 sektor utama S&P 500, yang memimpin penghambat dengan penurunan sekitar 0,58 persen. Performa hangat dari minyak mentah berjangka dan stok energi datang karena penutupan Pemerintah AS telah berlangsung selama tiga minggu dan tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir.



Analis dan investor telah mengaktifkan mode risk-off dan menjadi lebih berhati-hati tentang memegang aset berdenominasi dolar. Kondisi itu karena USD melambung pada Jumat dan minyak mentah menjadi lebih tidak menguntungkan karena lebih mahal bagi para pedagang dan investor.



Namun, baik minyak mentah WTI maupun Brent membukukan kenaikan mingguan untuk minggu kedua, dengan minyak mentah AS naik hampir delapan persen dan Brent naik sekitar enam persen. Sedangkan OPEC kini tengah berupaya menjaga stabilitas pasar minyak dunia.



Mengimbangi dampak politik yang merugikan, rig minyak di Amerika Serikat menurun empat, penurunan mingguan kedua, karena kehati-hatian tumbuh di antara produsen minyak dalam rencana pengeboran mereka untuk 2019, menurut perusahaan jasa energi AS Baker Hughes.









(ABD)