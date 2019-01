Harga Minyak Tertekan Kekhawatiran Perlambatan di Tiongkok

New York: Harga minyak turun sekitar satu persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), tertekan oleh data yang menunjukkan pelemahan impor dan ekspor di Tiongkok. Hal ini meningkatkan kekhawatiran baru tentang perlambatan ekonomi global yang mengganggu permintaan minyak mentah.



Mengutip Antara, Selasa, 15 Januari 2019, harga minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari turun USD1,08 menjadi USD50,51 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret, merosot USD1,49 menjadi USD58,99 per barel di London ICE Futures Exchange.



Data dari Tiongkok memunculkan kekhawatiran baru tentang kelemahan dalam ekonomi global. Ekspor Tiongkok turun paling banyak dalam dua tahun pada Desember. Sementara impor mengalami kontraksi, angka resmi menunjukkan.



"Harga minyak semakin terbebani oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah di Tiongkok," Stephen Innes dari pialang berjangka Oanda mengatakan dalam sebuah laporan.



"Data ini mendorong pulang seberapa dampak negatif perang dagang terhadap Tiongkok dan mungkin ekonomi global." Terlepas dari kekhawatiran tentang prospek, ada sedikit tanda bahwa permintaan minyak Tiongkok telah melemah.



Impor minyak mentah Tiongkok pada Desember melonjak hampir 30 persen dari tahun sebelumnya, perhitungan Reuters dari data bea cukai menunjukkan.



Menteri Energi Arab Saudi Khalid al-Falih mengatakan bahwa ia tidak khawatir tentang perlambatan global yang mengganggu permintaan minyak. "Ekonomi global cukup kuat, saya tidak terlalu khawatir. Jika perlambatan terjadi, itu akan ringan, dangkal dan pendek," katanya kepada wartawan di Abu Dhabi.



Minyak mentah berjangka telah reli baru-baru ini setelah tenggelam ke posisi terendah satu setengah tahun yang dicapai pada akhir Desember.



"Ada yang dekat dengan USD50 (untuk WTI)," kata Bob Yawger, direktur berjangka di Mizuho di New York. "Ada jumlah panjang baru yang signifikan di pasar dalam minyak mentah dan minat menjaga pasar di atas angka itu."



Dengan reli baru-baru ini, para pejabat OPEC tampak lebih percaya diri bahwa harga akan didukung oleh penurunan produksi pada Januari, ketika produsen-produsen melaksanakan kesepakatan yang disetujui oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu non-OPEC, termasuk Rusia, pada Desember untuk mengurangi produksi minyak sebesar 1,2 juta barel per hari.



Al-Falih mengatakan pada Minggu (13/1) bahwa pasar minyak berada "di jalur yang benar" dan tidak ada kebutuhan untuk pertemuan OPEC yang luar biasa sebelum pertemuan berikutnya yang direncanakan pada April.





(AHL)