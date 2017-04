Yuan Tiongkok Menguat Jadi 6,8957 terhadap USD

Metrotvnews.com, Beijing: Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, mengalami penguatan sebanyak 85 basis poin menjadi 6,8957 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Selasa, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.



Mengutip Antara, Selasa 11 April 2017, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja.

Kurs USD mengalami pelemahan terhadap mata uang utama lainnya pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena investor menunggu pidato Ketua Federal Reserve Janet Yellen yang dipantau secara cermat pada sore hari.Yellen akan berbicara di Universitas Michigan Ford School Of Public Policy pada Senin sore dan diperkirakan akan memberikan informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah kenaikan suku bunga Fed berikutnya. Sementara itu, investor masih mencerna laporan penggajian atau payroll non pertanian yang bervariasi.Data penggajian non pertanian (nonfarm payrolls/NFL) AS menunjukkan bahwa total lapangan kerja non pertanian naik 98.000 pada Maret, jauh di bawah perkiraan pasar 180.000, dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,5 persen pada Maret, menurut Departemen Tenaga Kerja.Total lapangan kerja non pertanian farm payroll naik tipis sebesar 98.000, jauh di bawah perkiraan pasar 180.000, namun tingkat pengangguran menurun menjadi 4,5 persen pada Maret, menurut Departemen Tenaga Kerja Jumat.(ABD)