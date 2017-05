Harga Minyak Dunia Naik ke USD50,84/Barel

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak mentah dunia ditutup menguat lebih tinggi karena persediaan minyak mentah AS lebih rendah.



Selain itu, peningkatan dukungan untuk penurunan produksi OPEC yang terus berlanjut, memberi harapan bahwa kekenyangan pasokan global dapat dikurangi.

Reuters melansir, Sabtu 13 Mei 2017, harga benchmark minyak mentah Brent ditutup naik 7 sen menjadi USD50,84 per barel. Sementara minyak mentah AS naik 1 sen menjadi USD47,84 per barel.Harga minyak sebelumnya juga menguat karena imbal hasil mingguan yang lebih besar dari perkiraan persediaan minyak mentah AS sebesar 5,3 juta barel. Ini menunjukkan bahwa penurunan produksi oleh Organisasi Negara Penghasil Minyak (OPEC) dan produsen lainnya membantu mengurangi kekeringan global dalam minyak mentah.OPEC dan produsen lainnya akan bertemu pada 25 Mei untuk memutuskan apakah akan memperpanjang pemotongan output yang mereka sepakati pada November lalu. Arab Saudi, pemimpin de facto OPEC, mengatakan akan mengharapkan perpanjangan sampai akhir 2017 atau mungkin di luarnya."Karena pemulihan yang cepat dalam produksi minyak AS, OPEC jelas hanya memiliki pengaruh terbatas pada harga melalui rintangan pasokan," demikian disampaikan beberapa analis.Produksi minyak mentah AS telah meningkat lebih dari 10 persen sejak pertengahan 2016 sampai lebih dari 9,3 juta barel per hari, mendekati tingkat produsen utama Rusia dan Arab Saudi.Pada Jumat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan bahwa pengelola uang mengurangi harga futures dan opsi minyak mentah AS hingga 9 Mei berada di tingkat terendah sejak November.(AHL)