Harga Emas Dunia Tertekan

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun pada Jumat (Sabtu pagi WIB), untuk sesi ketiga berturut-turut, karena pemerintah AS mengeluarkan data laporan ketenagakerjaan yang lebih baik daripada perkiraan.



Mengutip Antara, Sabtu 6 Mei 2017, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD1,7 atau 0,14 persen menjadi USD1.226,90 per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan kenaikan 211.000 lapangan pekerjaan pada daftar gaji nonpertanian pada April, sebuah perkembangan yang akan membuat Federal Reserve berada di jalur suku bunga yang lebih tinggi, banyak analis menginterpretasikan.Sebagian besar kenaikan pekerjaan terjadi di bidang pariwisata dan perhotelan, perawatan kesehatan dan bantuan sosial, menurut statistik resmi yang dirilis pada Jumat 5 Mei. Namun demikian, penurunan lebih lanjut emas berjangka tertahan karena Dow Jones Industrial Average AS turun sebesar 17,33 poin atau 0,08 persen pada pukul 18.20 GMT.Para analis mencatat bahwa ketika ekuitas mengalami kerugian, logam mulia biasanya naik. Melemahnya dolar AS, juga mencegah logam mulia meluncur lebih jauh karena Indeks Dolar AS turun sebesar 0,10 persen menjadi 98,68 pada pukul 18.25 GMT.Indeks tersebut merupakan ukuran dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS turun maka emas berjangka akan naik.Sedangkan harga perak untuk pengiriman Juli turun 2,9 sen atau 0,18 persen, menjadi ditutup ke USD16,274 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD2,5 atau 0,28 persen menjadi USD910,20 per ounce.(AHL)