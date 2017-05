Perlambatan Ekonomi Dinilai Tidak Halangi Kenaikan Suku Bunga AS

Metrotvnews.com, New York: Federal Reserve atau the Fed diharapkan memberi sinyal terkait pertumbuhan ekonomi yang melemah di kuartal pertama di 2017 sebagai fenomena sementara yang tidak akan menghalangi rencana untuk menaikkan suku bunga Amerika Serikat (AS). Tidak ditampik ekonomi AS tumbuh tidak sesuai harapan di paruh pertama di tahun ini.



The Fed telah memperkirakan dua kenaikan suku bunga AS lagi pada tahun ini, dan pasar berpendapat peluang lebih besar dari 50 persen bahwa kenaikan berikutnya akan terjadi di Juni. Setelah pertemuan dua hari di Rabu, Komite Pasar Terbuka Federal Fed diperkirakan akan mempertahankan target FFR.

"Saya tidak mengharapkan mereka untuk mengatakan sesuatu yang dramatis berbeda. Mereka harus mengakui kuartal pertama yang lemah dan saya pikir mereka akan dengan hati-hati mengabaikan angka PDB kuartal pertama," kata Kepala Ekonom Wilmington Trust Luke Tilley, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 5 Mei 2017.Cuaca hangat di awal kuartal yang diikuti badai salju pada Maret merupakan salah satu alasan para ekonom memberikan perkiraan pertumbuhan lamban hanya 0,7 persen pada PDB kuartal pertama di 2017. Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka Pemerintah AS perlu berupaya lebih keras guna memacu pertumbuhan ekonomi di kemudian harii."Mereka bisa mencatat kelemahan konsumen terhadap belanja utilitas yang lemah pada Januari dan Februari," kata Tilley.Setelah kuartal pertama yang lemah, para ekonom memperkirakan ekonomi akan pulih kembali pada kuartal kedua dengan beberapa peramalan lebih baik di tiga persen untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi inflasi adalah salah satu poin dari data utama yang telah mengecewakan, dan ekonom mengatakan the Fed bisa mengatakan sesuatu tentang hal itu."Inflasi Maret melaporkan bahwa indeks inflasi konsumsi konsumen IHK dan PCI cukup lemah. Ada satu faktor yang menjelaskan penurunan tersebut. Jika mereka ingin mengirim sinyal dovish, sebenarnya saya pikir akan melalui bahasa inflasi," kata Kepala Ekonomi AS Bank of America Merrill Lynch Michelle Meyer.(ABD)