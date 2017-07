The Fed Pertahankan Tingkat Suku Bunga Acuan

Metrotvnews.com, Washington: Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga acuannya atau tidak berubah seperti yang diharapkan di tengah inflasi lemah, namun bank sentral memberi sinyal bahwa ia akan mulai mengurangi neracanya relatif segera.



"Komite mengharapkan mulai menerapkan program normalisasi neraca secara relatif segera, mengingat bahwa perekonomian secara luas berkembang seperti yang diantisipasi," komite pembuat kebijakan Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan dua harinya, seperti dikutip dari Antara, Kamis 27 Juli 2017.

Neraca the Fed telah membengkak menjadi sekitar USD4,5 triliun menyusul tiga putaran program pelonggaran kuantitatif untuk menahan dampak krisis keuangan global 2008. Seiring dengan ekonomi AS kembali ke jalur pertumbuhan yang stabil, para pembuat kebijakan Fed bersiap untuk melepaskan kebijakan era krisis agar tidak menimbulkan tekanan inflasi.The Fed bulan lalu menaikkan suku bunga acuan untuk keempat kalinya sejak Desember 2015, dan mengumumkan rencana untuk memangkas kepemilikan obligasi-obligasi Pemerintah AS dan sekuritas berbasis mortgage (hipotik) tahun ini.Sebagian besar ekonom memperkirakan The Fed akan mulai mengecilkan neracanya pada September, dengan kenaikan suku bunga lebih lanjut pada Desember, menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Wall Street Journal. Bank sentral akan mengadakan pertemuan kebijakan berikutnya pada 19-20 September.Namun, inflasi di AS telah melemah dalam beberapa bulan terakhir, yang memicu diskusi tentang kecepatan dan waktu kenaikan suku bunga di antara para pejabat Fed.Robert Kaplan, presiden Federal Reserve Bank of Dallas, mengatakan awal bulan ini bahwa dia ingin melihat lebih banyak bukti untuk memastikan bahwa pelemahan inflasi belakangan ini memang sementara.Gubernur Fed Lael Brainard juga mengatakan bulan ini bahwa dia ingin menilai proses inflasi secara ketat sebelum membuat keputusan mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut.(ABD)