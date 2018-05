Harga Minyak Perkasa Dipicu Kekhawatiran Sanksi Iran

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dipicu kekhawatiran potensi sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Sedangkan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan tuntutan AS untuk mengubah perjanjian nuklir 2015 dengan kekuatan-kekuatan dunia tidak dapat diterima.



Mengutip Antara, Jumat, 4 Mei 2018, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni menambahkan USD0,50 menjadi menetap di USD68,43 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, meningkat USD0,26 menjadi ditutup pada USD73,62 per barel di London ICE Futures Exchange.

Pemerintahan Trump mengatakan akan menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 12 Mei, jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan mitra Eropa untuk memperketat persyaratan perjanjian.



Para investor khawatir jika sanksi terhadap Iran, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), diterapkan kembali bisa berkontribusi terhadap pengetatan persediaan minyak global. Harga minyak juga didukung oleh dolar AS yang melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya.



Dolar berada di bawah tekanan setelah Federal Reserve AS pada Rabu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di akhir pertemuan kebijakan moneter dua harinya. "Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk suku bunga federal fund di 1,5 hingga 1,75 persen," kata the Fed dalam sebuah pernyataan.



Di bidang data, stok minyak mentah Amerika Serikat membukukan kenaikan mengejutkan 6,2 juta barel pada minggu lalu, menurut laporan mingguan Badan Informasi Energi AS (EIA). Kenaikan ini biasanya memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.









