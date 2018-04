Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Tekan Harga Emas Dunia

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) melayang lebih kuat dan para pedagang memperkirakan kenaikan suku bunga AS.



Mengutip Antara, Sabtu, 21 April 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni, turun sebanyak USD10,5 atau 0,78 persen, menjadi ditutup pada USD1.338,3 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,37 persen menjadi 90,277 pada pukul 20.00 GMT.

Emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun. Karena, emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi para pemegang mata uang utama lainnya.



Menambahkan tekanan lebih lanjut pada logam mulia, bank sentral AS mengatakan Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga tahun ini dan berikutnya untuk menjaga ekonomi dari overheating dan peningkatan risiko-risiko stabilitas keuangan.







Suku bunga yang lebih tinggi melemahkan daya tarik logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil, sementara mengangkat nilai dolar AS. Tidak ditampik, sejumlah sentimen biasanya memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 7,6 sen AS atau 0,44 persen, menjadi menetap di USD17,163 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD8,3 atau 0,88 persen, menjadi ditutup pada USD931,8 per ons.



Di sisi lain, pasar berada di bawah tekanan di sesi awal pada Jumat 20 April, setelah Trump menyatakan di twitter-nya bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) sedang menjaga harga minyak tetap tinggi. Adapun peningkatan stok minyak AS biasanya memberikan efek terhadap harga minyak dunia.



Harga minyak AS turun hampir 1,2 persen ke level USD67,50 per barel menyusul komentarnya sebelum pulih pada akhir perdagangan. Awal pekan ini, harga minyak AS dan Brent mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari tiga, karena ketegangan geopolitik dan penurunan cadangan minyak AS mendukung pasar.









(ABD)