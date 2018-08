Indeks Acuan Inggris Turun 0,97%

London: Bursa saham Inggris turun pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 turun 0,97 persen atau 74,76 poin menjadi ditutup pada 7.667,01 poin. Sejauh ini, Pemerintah Inggris terus memacu pertumbuhan ekonomi dan menjaga hubungan perdagangan dengan Uni Eropa di tengah pembahasan Brexit.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 11 Agustus 2018, Carnival PLC, perusahaan pelayaran Inggris-Amerika dan perusahaan perjalanan rekreasi terbesar di dunia, melonjak 2,03 persen dan menjadi pemenang teratas dari saham unggulan. TUI AG dan WPP PLC meningkat masing-masing 1,49 persen dan 1,44 persen.

Evraz PLC, perusahaan pembuat baja dan penambangan vertikal multinasional yang berkantor pusat di London, adalah pemain terburuk dalam saham unggulan dengan sahamnya turun 8,99 persen. Coca-Cola HBC AG, pembuang jangkar Coca-Cola terbesar kedua di dunia, turun 4,13 persen. Paddy Power Betfair PLC turun 3,91 persen.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 196,09 poin atau 0,77 persen menjadi 25.313,14. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 20,30 poin atau 0,71 persen menjadi 2,833.28. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 52,67 poin, atau 0,67 persen, menjadi 7.839,11.







Lira Turki jatuh 20 persen terhadap dolar Amerika Serikat (USD) setelah Presiden AS Donald Trump mengesahkan penggandaan tarif pada produk baja dan aluminium dari Turki. Analis mengatakan para investor khawatir tentang ketegangan geopolitik yang telah mengguncang pasar global.



Di sisi ekonomi, Indeks Harga Konsumen AS untuk Semua Konsumen Perkotaan meningkat 0,2 persen pada Juli dengan dasar penyesuaian musiman setelah naik 0,1 persen pada Juni, Departemen Tenaga Kerja mengatakan. Selama 12 bulan terakhir, semua item indeks naik 2,9 persen sebelum penyesuaian musiman.



Tetapi tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah menguap, yang disebut CPI inti naik 2,4 persen dari tahun sebelumnya, lompatan terbesar sejak September 2008, menurut departemen. Rilis data ini biasanya memberikan efek terhadap pergerakan pasar saham di AS.









(ABD)