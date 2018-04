Indeks FTSE-100 Inggris Menguat 0,5%

London: Saham-saham Inggris berakhir lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London naik 42,11 poin atau 0,57 persen, menjadi 7.421,43 poin.



Mengutip Antara, Jumat, 27 April 2018, Evraz, kelompok penambangan internasional, melonjak 6,62 persen, merupakan peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Disusul oleh saham Melrose Industries dan United Utilities Group, yang masing-masing bertambah 4,17 persen dan 3,19 persen.

Sementara itu, Direct Line Insurance Group, perusahaan asuransi Inggris, mengalami kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya merosot 1,49 persen. Diikuti oleh saham Taylor Wimpey, sebuah perusahaan pengembang perumahan Inggris, yang turun 1,45 persen, serta Barclays, bank utama Inggris, turun 1,41 persen.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 238,51 poin atau 0,99 persen, menjadi ditutup di 24.322,34 poin. Indeks S&P 500 naik 27,54 poin atau 1,04 persen, menjadi berakhir di 2.666,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 114,94 poin atau 1,64 persen, menjadi 7.118,68 poin.



Raksasa media sosial AS Facebook melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama yang mengalahkan ekspektasi pasar setelah bel penutupan pada Rabu 25 April. Saham perusahaan ditutup 9,2 persen lebih tinggi pada Kamis 26 April.



Perusahaan semikonduktor AS, Advanced Micro Devices, juga membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan, mengirimkan sahamnya berakhir naik lebih dari 13 persen. Sejauh ini, musim laporan laba perusahaan dimulai dengan baik.



Dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan kinerja keuangan kuartal pertamanya, 81 persen telah membukukan laba yang lebih baik dari perkiraan, menurut data terbaru dari perusahaan riset AS, FactSet.









(ABD)