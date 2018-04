Sentimen Politik Pengacara Trump Berpotensi Lemahkan USD

Jakarta: Sentimen politik yang baru terjadi pada pengacara pribadi Trump berpotensi melemahkan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).



"Sentimen tersebut diprediksi menopang harga emas menguji resisten USD1.340 di sesi perdagangan Asia dengan rentang harga potensial USD1.333-USD1.340," demikian mengutip dari hasil riset tim Monex Investindo Futures, Selasa, 10 April 2018.

Dalam analisanya, harga emas memangkas kerugiannya pada perdagangan Senin dan berakhir menguat 0,2 persen di level USD1.336,24 seiring investor kembali mempertimbangkan risiko perang dagang. Adapun harga saat penulisan berada di level USD1.337,29.



Harga emas berjangka di Divisi COMEX New York Mercantile Exchange terus meningkat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) melemah dan pasar tetap berhati-hati di tengah ketegangan perdagangan.



Mengutip Antara, Selasa, 10 April 2018, dalam kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, harga logam mulia naik USD4,00 atau 0,30 persen menjadi menetap di USD1.340,10 per ons. Indeks dolar AS, ukuran dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,30 persen menjadi 89,88.



Seperti diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam investigasi penasihat khusus Robert Mueller sebagai hal "memalukan" dan mirip "perburuan liar" setelah Biro Investigasi Federal (FBI) menggeledah kantor pengacara pribadinya, Michael Cohen, Senin, 9 April 2018.



Agen FBI menyita sejumlah dokumen terkait pekerjaan Cohen, termasuk pembayaran USD130 ribu pada 2016 kepada bintang film porno yang mengaku pernah berhubungan dengan Trump.



Kuasa hukum Cohen, Stephen Ryan, mengatakan FBI menggeledah kantor kliennya di Rockfeller Plaza atas permintaan dari Mueller, pengacara independen yang menginvestigasi kaitan antara Rusia dengan kampanye pemilu Trump.









(AHL)