Rial Iran Sentuh Rekor Terendah terhadap USD

Teheran: Nilai mata uang Iran, rial, mencapai rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di pasar tidak resmi pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di tengah memburuknya situasi ekonomi dan reimposisi sanksi-sanksi oleh Amerika Serikat.



Mengutip Antara, Selasa, 4 September 2018, USD ditawarkan untuk 128 ribu rial, menurut situs valuta asing Bonbast yang melacak pasar tidak resmi. Mata uang rial telah bergejolak selama berbulan-bulan karena ekonomi yang lemah, kesulitan keuangan di bank-bank lokal dan permintaan besar untuk USD di kalangan orang Iran.

Hal itu terjadi karena kalangan orang Iran takut penarikan Washington dari perjanjian nuklir penting 2015 dan sanksi-sanksi baru AS dapat memperkecil ekspor minyak Iran dan barang-barang lainnya. Sejumlah sanksi AS yang menargetkan industri minyak Iran akan mulai berlaku pada November.



Pekan lalu, Parlemen Iran memecat menteri urusan ekonomi dan keuangan, yang terbaru dalam kelanjutan perombakan personil ekonomi utama. Pada awal Agustus anggota parlemen Iran memilih menteri tenaga kerja dan pada Juli Presiden Hassan Rouhani menggantikan kepala bank sentral.



Protes terkait dengan situasi ekonomi yang sulit di Iran meletus Desember lalu, menyebar ke lebih dari 80 kota dan mengakibatkan 25 kematian. Protes sporadis, yang dilalukan oleh supir truk, petani dan pedagang di bazaar Teheran, telah berlanjut sejak itu dan kadang-kadang menghasilkan konfrontasi penuh kekerasan dengan pasukan keamanan.



Kurs USD terkonsolidasi dekat dengan tingkat tertinggi satu pekan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu karena ketegangan seputar perdagangan global dan aksi jual berkelanjutan di negara-negara berkembang memicu permintaan greenback.



Status mata uang AS sebagai mata uang cadangan utama menjadikannya penerima manfaat terbesar dari kekhawatiran atas konflik perdagangan. Para pedagang telah membeli USD terhadap pound Inggris dan dolar Kanada di antara mata uang lainnya.





(ABD)