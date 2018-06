Harga Minyak Dunia Rebound

New York: Harga minyak mentah dunia ditutup rebound pada perdagangan Selasa waktu setempat di tengah laporan Departemen Luar Negeri AS yang mengharuskan perusahaan untuk memotong semua impor minyak dari Iran ke nol pada November.



Dilansir oleh Xinhua, Rabu, 27 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus melompat USD2,45 menjadi USD70,53 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus bertambah USD1,58 menjadi USD76,31 per barel di London ICE Futures Exchange.



Seperti diketahui, perusahaan yang membeli minyak mentah Iran harus benar-benar memotong ekspor tersebut pada awal November atau mereka akan menghadapi sanksi AS yang kuat, tutur seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, seperti diberitakan CNBC.



Departemen Luar Negeri AS telah menyampaikan pesan itu kepada para diplomat Eropa dalam pembicaraan baru-baru ini, tambah pejabat tersebut.



Sementara itu, harga minyak juga mendapat dukungan dari pemadaman di fasilitas minyak pasir terbesar Kanada dan kekhawatiran tentang ekspor minyak mentah Libya karena perkembangan dalam konflik yang sedang berlangsung di negara itu.





