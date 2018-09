Wall Street Ditutup Melesat di Tengah Keputusan Fed

New York: Bursa saham Wall Street ditutup lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor mencerna keputusan terbaru Federal Reserve tentang kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) serta data ekonomi utama. Sebelumnya, the Fed memutuskan untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan.



Mengutip Xinhua, Jumat, 28 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 54,65 poin atau 0,21 persen menjadi 26.439,93. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 8,03 poin atau 0,28 persen menjadi 2.914,00. Indeks Nasdaq Composite naik 51,60 poin, atau 0,65 persen, menjadi 8.041,97.

The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase, kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. Kenaikan suku bunga acuan dilakukan the Fed sejalan dengan kian kuatnya perekonomian Amerika Serikat.



"Mengingat kondisi pasar kerja dan inflasi yang direalisasikan dan diharapkan, Komite Pasar Terbuka (Federal Open Market) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk tingkat dana federal," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS telah terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat, dengan belanja rumah tangga dan investasi tetap tumbuh secara kuat. Bahkan, the Fed menilai inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi tetap dekat dengan target bank sentral sebesar dua persen.



Di sisi ekonomi, jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat lebih dari yang diperkirakan minggu lalu. Dalam pekan yang berakhir 22 September, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 214 ribu, meningkat 12 ribu dari tingkat revisi pekan sebelumnya, kata departemen tenaga kerja.



Tingkat minggu sebelumnya direvisi naik sebanyak 1.000 dari 201 ribu menjadi 202 ribu. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 206.250, peningkatan 250 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya. Rata-rata minggu sebelumnya direvisi naik 250 dari 205.750 menjadi 206 ribu, menurut departemen.









(ABD)