Tiongkok Disebut Belum Adil Memperlakukan Perusahaan AS

Beijing: Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok Terry Branstad mengatakan Beijing belum memperlakukan perusahaan Amerika secara adil. Beijing perlu disadarkan tentang betapa pentingnya mengubah perdagangan bilateral dan hubungan bisnis dengan kaitannya terhadap kesejahteraan pekerja Amerika.



"Kami telah mengalami situasi selama bertahun-tahun di mana Tiongkok tidak memperlakukan perusahaan Amerika secara adil dan defisit perdagangan telah tumbuh dan tumbuh serta berkembang," kata Branstad, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 30 Maret 2018.

Misalnya, lanjutnya, aplikasi obrolan Tiongkok, WeChat dapat digunakan di AS, sementara Facebook diblokir di Tiongkok. "Kami ingin terus membangun hubungan perdagangan dengan Tiongkok tetapi Tiongkok perlu benar-benar mengubah beberapa kebijakannya yang tidak adil dan diskriminatif," kata Branstad.



Meskipun Tiongkok telah berjanji untuk meliberalisasi ekonominya, tetapi tiga atau lima tahun dari sekarang tidak segera dilakukan dan itu perlu terjadi lebih cepat dan itu yang sedang AS usahakan untuk dicapai.



Terlepas dari itu semua, pekerja Tiongkok telah melihat peningkatan yang luar biasa dalam standar hidup mereka selama 20 tahun terakhir tetapi pekerja Amerika banyak yang tidak melihat dan AS telah melihat banyak pekerjaan pergi ke luar negeri.



"Pejabat Tiongkok perlu menyadari. Oleh karena itu, betapa pentingnya hal ini bagi pekerja Amerika," tegasnya tentang keinginan AS untuk hubungan perdagangan yang lebih saling menguntungkan.









