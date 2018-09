Pelemahan USD Tahan Penurunan Harga Emas Lebih Lanjut

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena investor beralih membeli aset-aset berisiko dan bukannya mencari aset-aset safe haven seperti emas.



Mengutip Antara, Jumat, 14 September 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun sebanyak USD2,7 atau 0,22 persen menjadi ditutup pada USD1.208,2 per ons. Namun, penurunan emas lebih lanjut tertahan oleh pelemahan dolar Amerika Serikat (USD).

Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun sebanyak 0,28 persen menjadi 94,55 pada pukul 19.45 GMT. Penurunan USD sejalan dengan investor mencerna Beige Book yang baru dirilis dari Federal Reserve AS.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Sebelumnya, harga emas telah naik selama dua hari berturut-turut, didukung oleh pelemahan USD di tengah kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat dan mitra-mitra utamanya, serta setelah laporan Beige Book dari Federal Reserve AS menunjukkan bahwa ekonomi AS berkembang pada kecepatan moderat hingga akhir Agustus.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 4,9 sen AS atau 0,34 persen menjadi menetap di USD14,244 per ons. Sedangkan platinum untuk penyerahan Oktober bertambah sebanyak USD3,4 atau 0,43 persen menjadi ditutup pada USD803,3 per ons.





(ABD)