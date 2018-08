USD Melemah di Tengah Laporan Pertumbuhan Ekonomi Terbaru

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi lantaran investor mencerna data pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang baru dirilis.



Mengutip Antara, Kamis, 30 Agustus 2018, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama turun sebanyak 0,11 persen menjadi 94,605 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1698 dari USD1,1696 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3020 dari USD1,2867 di sesi sebelumnya.

Sementara itu, USD Australia turun menjadi USD0,7299 dibandingkan dengan USD0,7335. Sedangkan USD dibeli 111,69 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9713 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9766 franc Swiss, dan merosot ke 1,2917 dolar Kanada dari 1,2931 dolar Kanada.



Pertumbuhan ekonomi AS direvisi ke tingkat tahunan 4,2 persen pada kuartal kedua tahun ini, sedikit lebih tinggi dari 4,1 persen yang diperkirakan sebelumnya, Departemen Perdagangan AS melaporkan. Pertumbuhan yang kuat pada kuartal kedua didukung oleh penguatan kembali dalam belanja konsumen, investasi bisnis, dan ekspor, menurut departemen tersebut.



Pengeluaran konsumsi pribadi, yang mencapai lebih dari dua pertiga dari keseluruhan ekonomi, tumbuh pada tingkat tahunan 3,8 persen pada kuartal kedua, sedikit lebih rendah dari 4,0 persen yang diperkirakan sebelumnya, tetapi lebih tinggi dari pertumbuhan 0,5 persen pada kuartal pertama.



Sementara itu, penjualan rumah yang pengurusannya belum selesai di AS jatuh untuk bulan ketujuh berturut-turut pada Juli. Kontrak-kontrak yang ditandatangani untuk membeli rumah jadi turun 0,7 persen pada Juli dibandingkan dengan Juni, menurut indeks penjualan pending home National Association of Realtors. Indeks turun 2,3 persen dibandingkan dengan Juli 2017.





(ABD)