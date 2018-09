Wall Street Reli di Tengah Data Ekonomi

New York: Bursa saham Wall Street melakukan reli pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena investor terus mencerna data ekonomi. Meningkatnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga terus dicermati oleh investor karena kondisi tersebut terus memberikan dampak terhadap pasar saham.



Mengutip Antara, Jumat, 21 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 251,22 poin atau 0,95 persen menjadi 26.656,98. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 22,80 poin atau 0,78 persen menjadi 2.930,75. Indeks Nasdaq Composite naik 78,19 poin atau 0,98 persen menjadi 8,028,23.

Indeks Dow Jones mencapai rekor tertinggi pertama sejak Januari dengan Caterpillar dan Intel di antara para pemenang. Saham kedua perusahaan naik lebih dari dua persen pada penutupan. Teknologi, bahan pokok konsumen dan material memimpin kenaikan dari 11 sektor utama S&P 500. Nasdaq teknologi berat kembali naik setelah sesi negatif sebelumnya.



Pada data ekonomi, dalam pekan yang berakhir 15 September, klaim pengangguran awal AS berada pada 201 ribh, penurunan sebesar 3.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 205.750, penurunan 2.250 dari rata-rata yang tidak direvisi pekan sebelumnya.



Total penjualan rumah yang ada di AS tetap tidak berubah pada Agustus dari tarif Juli, menurut laporan bulanan terbaru National Association of Realtors. Pembacaan meleset dari perkiraan pasar. Sementara itu, Indeks Ekonomi Utama Dewan Konferensi untuk AS meningkat 0,4 persen pada Agustus menjadi 111,2, menyusul kenaikan 0,7 persen pada Juli.



Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok ketika Washington dan Beijing bertukar tembakan dalam konflik perdagangan yang terus meningkat. Meski demikian, ada harapan agar konflik perdagangan bisa dihilangkan secepat mungkin demi kepentingan bersama.



Komentar tersebut menyusul laporan yang mengatakan bahwa AS berada pada tahap awal mengusulkan putaran pembicaraan perdagangan baru dengan Tiongkok. Kedua belah pihak memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan dan menghentikan perang perdagangan yang mengancam menghambat pertumbuhan di dua ekonomi terbesar dunia.









(ABD)